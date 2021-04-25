شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفي وصول عرضًا الى موسيماني لتدريب «الأولاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن النادي لم يتلق أي مكاتبات رسمية من اتحاد جنوب أفريقيا، لاستقدام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لتدريب منتخب الأولاد.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية: «لم يصل للأهلي أي شيء رسمي من اتحاد جنوب أفريقيا بشأن بيتسو موسيماني».

وأردف «المدرب عندما طرح الموضوع على إدارة الأهلي أكد التزامه مع النادي».

وفي وقت سابق، نفى مصدر باتحاد جنوب أفريقيا التقارير التي تحدثت عن تواصله مع الأهلي بشكل رسمي، لاستقدام بيتسو موسيماني مدرب الأحمر، لتدريب الفريق.