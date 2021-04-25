دورة شتوتغارت: بارتي تحرز اللقب على حساب سابالينكا

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شتوتغارت: تُوجت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا بلقبها الثالث هذا العام عندما عوّضت تأخرها الاحد امام البيلاروسية أرينا سابالنكا السابعة في نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب على الملاعب الترابية لتفوز 3 6، 6 صفر، 6 3.

وهو اللقب الثالث لها بعد دورة ميامي للألف نقطة ويارا فالي كلاسيك في ملبورن على الملاعب الصلبة، والحادي عشر في مسيرتها لتستعد بكشل جيد لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي فازت بها في العام 2019.

وبعد يوم من بلوغها عامها الخامس والعشرين، عادت بارتي من بعيد لتتفوق على سابالينكا للمرة الرابعة في تاريخ المواجهات بينهما، مقابل ثلاثة انتصارات للبيلاروسية التي احتاجت لوقت مستقطع طبي بعد المجموعة الثانية لمعالجة إصابة في رجلها.