بطولة إنكلترا: ثلاثية وود تحيي آمال بيرنلي بالبقاء في الممتاز

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وولفرهامبتون: أحيت ثلاثية النيوزيلندي كريس وود في الشوط الأول آمال فريقه بيرنلي بالبقاء في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ولفرهامبتون 4 صفر الاحد، ضمن منافسات المرحلة 33.

وتقدم بيرنلي للمركز الرابع عشر موقتاً برصيد 36 نقطة، متقدماً بفارق تسع نقاط عن فولهام في المركز الثامن عشر، أول الهابطين إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً)، قبل خمس مراحل من النهاية.

وبات من شبه المؤكد أن يبقى بيرنلي في الدوري الممتاز للموسم السادس توالياً.

وسجل وود ثلاثيته في الدقائق 15 و21 و44، فيما أضاف زميله المدافع آشلي ويستوود الرابع في الدقيقة 85.