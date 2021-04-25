رالي كرواتيا الدولي: أوجييه يفوز بفارق 0,6 ثانية أمام إيفانز ويتصدر الترتيب

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زغرب: أحرز بطل العالم للراليات سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه رالي كرواتيا الدولي الأحد، متقدماً بفارق 0,6 ثانية عن زميله في فريق "تويوتا" الويلزي إلفين إيفانز بعد صراع حبس الأنفاس، ليتصدر الترتيب العام الموقت للسائقين مع نهاية الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وكان إيفانز في الصدارة قبل أن يخوض غمار المرحلة 20 الاخيرة، لكنه ارتكب خطأ عند المنعطف الأوّل سمح لأوجييه بتدوين اسمه كأول فائز في رالي كرواتيا المقام على مسارات معبدة والمندرج للمرة الأولى في تاريخه على الروزنامة العالمية.

وحلّ سائق "هيونداي" البلجيكي تييري نوفيل المتصدر السابق في المركز الثالث متأخراً بفارق 8,1 ثوانٍ عن الفائز أوجييه الذي سجل وقتاً قدره 2,51,22,9 ساعتان.

وسمح هذا الفوز للفرنسي بتصدر الترتيب العام الموقت للسائقين مع 61 نقطة، متقدماً على نوفيل (53) وإيفانز (51).

أما سائق "هيونداي" الإستوني أوت تاناك بطل العالم عام 2019 والذي حل رابعاً في كرواتيا، فيحتل المركز ذاته في الترتيب مع 40 نقطة، أمام الشاب الفنلندي كالي روفانبيرا، ابن الـ 20 عاماً، والذي بات أصغر سائق يتصدر بطولة الـ "دبليو آر سي" بعد نهاية الجولة الثانية.

وخرج سائق "تويوتا" روفانبيرا خالي الوفاض من كرواتيا بعدما خرجت سيارته عن المسار في المرحلة الاولى الجمعة، من دون أن يتمكن من العودة بسبب عدم قدرة الفريق الفني على إصلاح الأعطال.

واضطلع الفرنسي أوجييه بدور في حادث على الطريق العام، حيث اظهر شريط مصور لهاوٍ اصطدامه بسيارة كان سائقها يحاول تجاوزه، ما أدى تضرر جانب سيارة "تويوتا ياريس" للسائق وملاحه جوليان إنغراسيا.

كما أظهر شريط آخر صوراً لرجال شرطة يحيطون بسيارة الفرنسي ويحاولون ثنيه عن الرحيل، غير أن أوجييه غادر ليصل في الوقت القانوني المحددإلى خط إنطلاق المرحلة الاولى الاحد (17).

ومع نهاية الرالي، لم يتخذ المنظمون أي إجراءات بحق أوجييه الذي حقق انتصاره الثاني هذا العام بعد فوزه بباكورة الجولات في مونتي كارلو.

وتقام الجولة الرابعة من البطولة العالمية في البرتغال من 20 إلى 23 أيار/مايو المقبل.

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي كرواتيا:

1 الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 2,51,22,9 ساعتان

2 الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 0,6 ث.

3ـ البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 8,1 ث.

4 ألإستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 1,25,1 دقيقة

5 الفرنسي أدريان فورمو (أم سبورت فورد) بفارق 3,09,7 د.

ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1 الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 61 نقطة

2 البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 53

3 الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 31

4 الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 40

5 الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 39

ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1 تويوتا 138 نقطة

2 هيونداي 111

3 أم ـ سبورت فورد 42