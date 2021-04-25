دوري السوبر الأوروبي: رئيس ريال مدريد يقول إن الأندية الموقعة على المشروع "لديها عقود ملزمة"

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Getty Images يقول فلورنتينو بيريز إنه تم إنشاء دوري السوبر الأوروبي "لإنقاذ كرة القدم"

قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن الأندية الـ12 التي وافقت على الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الجديد، لديها "عقود ملزمة" و"لا يمكنها الانسحاب".

وانسحبت تسعة فرق من البطولة المقترحة يوم الثلاثاء بعد أن أثار المشروع رد فعل غاضب.

ولم تنسحب أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من المشروع حتى الآن.

وقال بيريز لصحيفة آس الإسبانية: "لست بحاجة لشرح ماهية العقد الملزم، لكن بشكل فعال لا يمكن للأندية الانسحاب".

وأضاف: "بعضهم، بسبب الضغوط، قالوا إنهم سينسحبون. لكن هذا المشروع، أو مشروع مشابه للغاية، سوف يمضي قدماً وآمل (أن يصبح ذلك) في القريب العاجل".

وأضاف رئيس ريال مدريد أنّ أنباء تخلي بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان - الذي قدم 3.5 مليار يورو كمنحة للأعضاء المؤسسين - عن مشروع دوري السوبر الأوروبي "غير صحيحة".

وقال بيريز: "لقد استغرقوا بعض الوقت للتفكير، تماماً مثل الأندية الـ12. إذا كنا بحاجة إلى إجراء تغييرات، فسنقوم بذلك، لكن دوري السوبر الأوروبي هو أفضل مشروع فكرنا فيه".

وأضاف: "لقد استغرق ما فعلناه بضعة أسابيع للتفكير في ضوء غضب بعض الأشخاص الذين لا يريدون أن يفقدوا امتيازاتهم وقد تلاعبوا بالمشروع".

وقال بيريز يوم الخميس - في أعقاب انسحاب أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام - إنّ مشروع دوري السوبر الأوروبي لا يزال قائماً وهو في وضع "الاستعداد".

وانسحب أتليتيكو مدريد الإسباني من المشروع رسمياً، وكذلك فعل كل من آي سي ميلان وإنتر ميلان، في حين أقر أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس، بأنّ المشروع لم يعد من الممكن أن يستمر.

وأعلن عن دوري السوبر الأوروبي يوم الأحد، وتعرض المشروع لإدانة واسعة النطاق.