شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: ندمت على رحيل فيريرا عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إسماعيل يوسف، نجم وعضو الزمالك السابق، عن أسباب رحيل البرتغالى جيسفالدو فيريرا عن تدريب الزمالك رغم النجاحات التى حققها مع الفريق والتتويج ببطولتى الدورى والكأس.

وأضاف يوسف، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر واعترف مع شوبير على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الأحد، "فترة فيريرا كانت الأنجح للزمالك بسبب الاستقرار الفنى والإداري، من أهم مميزات المدرب البرتغالى فى هذه الفترة أنه وزع المهام لأقسام قسم فنى يختص به أشخاص وهو على رأسهم قسم إدارى ومنحناه كافة الصلاحيات كونى مشرف على الكرة وقتها".

واعترف تيجانا على ندمه برحيل فيريرا عن الزمالك فى الفترة التى كان بدأ فيها الفريق يعرف طريقه لمنصات التتويج، مبديا اعتزازه بالفترة التى شغل فيها عضوية مجلس الزمالك.

وأبدى عضو مجلس الزمالك السابق ثقته فى براءة مجلس النادى الموقوف من المخالفات المنسوبة له والتى تسببت فى حل وتجميد عمل المجلس قائلا، "واثق من القضاء ومن براءة ذمة المجلس، لو فيه مخالفات ياريت تطلع على الهواء، شخصيا واثق من نفسى ومن زملائى فى المجلس، وسأترشح مرة أخرى على عضوية الزمالك فى الانتخابات المقبلة".