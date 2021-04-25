شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المحترفين تصرف دعما ماليا لأسرة لاعب القنايات المتوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجدي عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أسرة عاطف عبد الرحمن لاعب مركز شباب القنايات الذى وافته المنية مؤخراً فى مباراة فريقه أمام الرواد بعد تعرضه لبلع اللسان.

وقرر مجدي عبد الغني صرف دعم مالي فوري لأسرة اللاعب كنوع من التضامن مع الأسرة بعد الحادث الأليم، لاسيما أن اللاعب الراحل عاطف عبد الرحمن يعتبر العائل الوحيد للأسرة.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لجمعية اللاعبين المحترفين، حيث تقوم الجمعية بدعم الاندية الصغيرة في ظل الأزمة المالية الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا بجانب تحمل نفقات علاج العديد من اللاعبين وتأهليهم حتي عودتهم للملاعب مجددا.