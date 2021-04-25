شكرا لقرائتكم خبر عن كرة اليد المصرية "روح رياضية خالية من التعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد كرة اليد المصرية حالة من الروح الرياضية المختلفة فى المنافسات المحلية بين الأجهزة الفنية واللاعبين، فى اختلاف واضح جدا بعيداً عن مواجهات كرة القدم والسلة التى تشهد تعصبا بين اللاعبين والجماهير.

نهائى كأس مصر لكرة اليد الذى شهد تتويج الأهلى باللقب على حساب غريمه التقليدى الزمالك خير دليل على الروح الرياضية للاعبين، بعدما حرص لاعبو الزمالك على تهنئة لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بكل روح رياضية قبل انتهاء اللقاء بثوانٍ معدودة، لاسيما أنه دائما ما تجمع لقاءات الفريقين هذا الموسم الروح الطيبة بين طارق محروس المدير الفنى للأهلى وحسين زكى المدير الفنى للزمالك من تبادل السلام والأحاديث قبل اللقاءات.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

وتأهل فريق الأهلى إلى دور النهائى بالفوز على الزهور 33/32، بينما تأهل الزمالك بالفوز على هليوبوليس 30/29.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت إقامة مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.