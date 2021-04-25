شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأهلى أول نادٍ مصرى يتوج ببطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكونفدرالية الأفريقية هى ثانى أكبر بطولة أفريقية على مستوى الأندية، بعد دورى أبطال أفريقيا، وأقيمت أول نسخة منها عام 2004، بعدما تم دمج بطولتى كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وكأس الاتحاد الأفريقى .

ويٌعد الأهلى هو أول نادٍ مصرى يتوج بالكونفدرالية الأفريقية، وكان ذلك عام 2014، بالتغلب على سيوى سبورت فى اللقاء الذى جمع الفريقين ديسمبر 2014 باستاد القاهرة، حيث نجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة "91"، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، ليكون الأهلى هو أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية بتحقيق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه.

ولم يحقق البطولة من مصر بعد الأهلى سوى الزمالك، والذى توج باللقب الأفريقى عام 2018\2019 بالتغلب على نهضة بركان بهدف نظيف، وأصبحت مصر ضمن السبعة دول التى توجت أنديتها بالكونفدرالية، وهى تونس والمغرب، والكونغو الديمقراطية، وغانا مالى وجمهورية الكونغو.