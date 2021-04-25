شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: أدرس خوض انتخابات الزمالك المقبلة.. ووالدى طردنى بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه يفكر بقوة فى خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، وقال تامر عبد الحميد الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "بفكر حالياً فى خطوة خوض انتخابات الزمالك وبحاول استشير كل الناس المقربة منى فى هذه الخطوة"

وأضاف تامر عبد الحميد، "والدى كان أهلاوى متعصب بصورة رهيبة، أتذكر أنه طردنى بعد مباراة قمة بين الأهلى والزمالك اللى كسبنا فيها الأهلى بهدف دون رد، وقتها طردنى وقعدت أخبط على الباب عشان يفتحلى مرضيش خالص".

وأكد تامر عبد الحميد أنه رفض رحيل البرتغالى باتشيكو عن تدريب الزمالك وكذلك عودة الفرنسى كارتيرون قائلا، "كنت ضد رحيل باتشيكو عن الزمالك، مدرب متميز، وقصة السيطرة على غرفة خلع الملابس دور مدير الكرة ومفيش نادى فى العالم معندوش أزمات فى أوضة اللبس".

وتابع تامر عبد الحميد، "أزمات غرفة الملابس كانت مبرر الزمالك لإقالة باتشيكو وحجة للإطاحة بالمدرب من منصبه، فهو قرار خطأ ".

وأكمل نجم الزمالك الأسبق، "كنت ضد عودة كارتيرون للزمالك لأنه طعن النادى من شهور قليلة فى ضهره وتخلى عنا فى وقت صعب رغم دعم الإدارة السابقة له".