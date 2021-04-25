شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يحفز لاعبيه بجلسات نفسية قبل مواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، جلسات نفسية مكثفة مع لاعبيه لعلاج آثار وداع بطولة كأس مصر أمام المصرى البورسعيدى بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية بدور الستة عشر للبطولة، لاسيما بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية، حيث طالبهم بغلق صفحة الكأس والتركيز على تحسين وضع الفريق في جدول الدوري ، ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال شهر رمضان الكريم، مشدداً على أنه سيخضع الفريق يومياً لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية مع استئناف مباريات الدوري، مؤكداً أن العقوبات المادية ستكون شعار المستهترين بالبرنامج الغذائي الموضوع من أخصائى التغذية بالنادى.

في سياق مختلف، جاءت نتيجة مسحة كورونا الثانية التى خضع لها الايفوارى إبراهيما كونيه لاعب طلائع الجيش، إيجابية ليقرر الجهاز الطبى للفريق استمرار عزله وتلقيه البروتوكول الطبى للتعافى من الفيروس، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان، وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس، وفاز بهدفين دون رد وديًّا، ثم واجه الإنتاج الحربي مساء الجمعة، وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم اختتم ودياته بمواجهة القناة وتعادل معه بهدف لكل فريق مساء السبت.