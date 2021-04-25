شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن الاستعانة بمدير كرة بناءً على رغبة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالزمالك أن الإدارة وافقت على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة، بعدم الاستعانة بمدير كرة فى الفترة الحالية بعدما كانت تبحث عن مدير كرة فى الفترة الأخيرة، إلا أن المدرب الفرنسي رفض الفكرة وأكد تمسكه بعدم تواجد مديرًا للكرة فى جهازه المعاون، خوفًا من التدخل فى أعماله.

وأضاف المصدر، أن لجنة إدارة الزمالك لبت رغبة كارتيرون بعدم تواجد مدير للكرة، لتوفير المناخ المناسب الذى طلبه المدير الفني من أجل تحقيق النتائج الأفضل واستعادة البطولات .

وكان الزمالك أعاد التفكير فى ملف مدير الكرة خلال المرحلة المقبلة، بعد خسارة مباراة القمة، خوفًا من تأثر الفريق سلبا مثلما حدث الفترة الماضية أثناء تولي باتشيكو المسئولية الفنية.

وكانت لجنة الزمالك ترغب فى توفير كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني للنجاح وعدم انشغالهم بأى أمور خارج المستطيل الأخضر، لذا تم التفكير في محمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة لتولي مهمة مدير الكرة ليكون المسئول الأول عن كافة الأمور الإدارية داخل الفريق وفرض مبدأ الثواب والعقاب تجاه أي لاعب مقصر، إلا إن كارتيرون رفض الفكرة.