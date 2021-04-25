شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. أيمن عبد العزيز: رقاق وبط ولحمة محمرة ومحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "محشى وبط ورقاق ولحمة محمرة".

وأشار عبد العزيز إلى أن شقيقه أمير نجم الزمالك السابق أيضا سيتناول معه وجبة الإفطار اليوم بصحبة أسرته، موضحا أنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

كما يحرص عبد العرب، فى شهر رمضان، على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا. ويفضل دائما أيمن عبد العزيز تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته وأبنائه.