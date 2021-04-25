شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور بعد إعتماد القضاء الإداري للائحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك ، عن انتصاره في قضية لائحة النادي التي وضعها وقام هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بإلغائها.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر:" قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق باعتماد لائحة نادي الزمالك التي وضعها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب منذ ثلاث اعوام والتي قام بإلغاءها هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس مركز التسوية والتحكيم".

وأكمل:" بناء علي دعوى مقامة من ممدوح عباس طالب فيها بإلغاء هذه اللائحة برغم انها تكرم شهداء مصر من الجيش والشرطة بمنح أسرهم عضويات عاملة مجانية في نادى الزمالك طوال العمر، وهي اللائحة التى كانت تحصن عضويات السادة الأساتذة القضاه وأعضاء النيابة وظباط الجيش والشرطة والصحفيين ".

وكان مرتضى منصور قد رحل عن رئاسة الزمالك بقرار من وزارة ‏الشباب والرياضة في نوفمبر من العام الماضي، بداعي وجود مخالفات ‏مالية.‏

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