شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الزمالك استحق الخروج من إفريقيا.. واللاعبين ظهروا بشكل مخزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن فريق الزمالك استحق الخروج من دوري الابطال الافريقى.

وقال أحمد بلال:«فريق الزمالك استحق الخروج الافريقى ، فريق اتغلب من الترجى على أرضه واتعادل مع المولودية وتونجيث السنغالى وبيدور يصعد لدور الثمانية طب ازاى».



ويضيف أحمد بلال :«العيب في الزمالك عيب لاعيبة مش مدرب ، في أوقات كتير بيكون اللاعبين هما المسئولين عن النتائج السلبية فلقد ظهر لاعبو الزمالك في البطولة الافريقية بشكل مخزى».



وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:«الدوري المصرى ليس قوياً ، 14 فريق ينافس على الهبوط ، فمن أين تأتى قوة المسابقة».



وعن ذكرياته مع شهر الصيام قال أحمد بلال :«أتذكر لما كنت محترف في تركيا وأصر المدرب أن أفطر لكى ألعب المباراة ورفضت وجلست على مائدة الإفطار ومثلت انى بأكل واكتشف انى بخدعه ونزلنى 30 دقيقة بس وطلعنى رغم انى لعبت كويس».