شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: حسين الشحات لازم يخرج من عباءة المظلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للمارد الأحمر سبب غضب الجمهور من موسيمانى.

وقال أحمد بلال:«موسيمانى موفق مع الاهلى ، والنتائج إيجايبة في عهده ، حتى لو الأداء ليس غير مقنع للجماهير بصورة كبيرة مثلما كان فايلر ولكن المحصلة النهائية أن موسيمانى يسير بصورة جيدة مع الاهلى»

ويضيف أحمد بلال :«حسين الشحات لازم يبدأ يستعيد فورمته بقى ويخرج من عباءة الشخص المظلوم اللى شايل جبل من الانتقادات فوق رأسه ، بقيت تسجل وتصنع شيل بقى كل اللى فات على جنب».



وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:«حسين الشحات الفترة اللى فاتت كان مركز خارج الملعب أكثر من داخل الملعب».