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أحمد بلال: حسين الشحات لازم يخرج من عباءة المظلوم

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للمارد الأحمر سبب غضب الجمهور من موسيمانى.

وقال أحمد بلال:«موسيمانى موفق مع الاهلى ، والنتائج إيجايبة في عهده ، حتى لو الأداء ليس غير مقنع للجماهير بصورة كبيرة مثلما كان فايلر ولكن المحصلة النهائية أن موسيمانى يسير بصورة جيدة مع الاهلى»
ويضيف أحمد بلال :«حسين الشحات لازم يبدأ يستعيد فورمته بقى ويخرج من عباءة الشخص المظلوم اللى شايل جبل من الانتقادات فوق رأسه ، بقيت تسجل وتصنع شيل بقى كل اللى فات على جنب».


وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:«حسين الشحات الفترة اللى فاتت كان مركز خارج الملعب أكثر من داخل الملعب».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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