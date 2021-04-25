شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن محمد شريف مهاجم الاهلى هو أفضل مهاجم في مصر حالياً ثم يأتي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى في المركز الثانى.



وقال أحمد بلال في تصريحات إذعية :«محمد شريف أفضل مهاجم في مصر مش في الاهلى بس ، مصطفى محمد ماشى كويس في تركيا واتمناله التوفيق وبقوله نصايح كتير ومعنديش دافع لانتقاده ولكن رقم 2 بعد محمد شريف».



وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:«المهاجم لازم يبقى ذكى في الـ 18 لازم يبقى متحرك وجرىء وعنده قرار ولازم يساعد زملاؤه ويخلق فرص لنفسه».



ويضيف أحمد بلال :«المهاجم موهبة ولايصنع ، فكرة الصناعة صعبة ومش هتطول لو حدثت، الواجبات المطلوبة من المهاجم مختلفة عن اى مراكز من مراكز الملعب».