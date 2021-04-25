شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: ما يحدث مع الأهلي يجعلنا نفكر في ظنون سيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يطلب تأجيل مباراة القمة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، 10 مايو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية: «لم نطلب تأجيل مباراة القمة، عندما أرسل لنا اتحاد الكرة الجدول، قمنا فقط بإرساله لهم وطلبنا منهم النظر فيه مرة أخرى، تساءلنا عما إذا كانت تلك المواعيد المدرجة صحيحة أم لا»، مؤكدًا: «لا يمكن أن يلعب فريق في العالم هذا الكم من المباريات المتتالية».

وأضاف: «سنخوض مباراة أمام المصري الثلاثاء المقبل، ثم الجونة يوم الجمعة ثم غزل المحلة في المحلة وسنعود في الثالثة فجرا».

وتابع: «كيف ألعب مباراة المحلة من الدور الثاني ولم أخض مباراة أسوان بالدور الأول»، مضيفًا: «لماذا وضعت مباراة غزل المحلة خارج ملعبي في الأسبوع التاسع عشر قبل مباراة المقاصة بالقاهرة في الأسبوع الثامن عشر».

وواصل: «ما يحدث يجعلنا نفكر في ظنون سيئة، وعندما نطلب تفسير الأمر يتم الرد بأن الجدول مضغوط، أين تكافؤ الفرص الذي يتحدثون عنه؟».

وعن حقيقة وصول عروض تركية لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، قال: «لم يصلنا أي عرض بشكل رسمي لضم اللاعب، وإذا تم ستتم مناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب»، مؤكدًا: «الحديث عن رحيل أي لاعب سيكون في نهاية الموسم الجاري».