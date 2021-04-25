شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يشكر بريزنتيشن وتذكرتي على تنظيم بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد المصري للسلاح خطاب شكر إلى شركتي بريزنتيشن وتذكرتي والتي يترأسهما الاستاذ منتصر النبراوي، بعد التنظيم الرائع لبطولة العالم لسلاح الشيش للشباب والناشئين التي استضافتها مصر في الفترة من ٣إلي ١١ أبريل من العام الجاري ٢٠٢١.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني إلى شركتي بريزنتيشن وتذكرتي توجيه الشكر من مجلس إدارة اتحاد السلاح بصفتهما شريكي نجاح في تنظيم بطولة العالم والتي لقيت استحسان واشادات واسعة من جميع الدول المشاركة في البطولة وأيضا شكر من رئيس الاتحاد الدولي للعبة وإرساله خطابات شكر إلى الاتحاد المصري ووزارة الرياضة.

كما طلب الاتحاد المصري للسلاح في خطاب الشكر المرسل إلى شركتي تذكرتي وبريزنتيشن، استمرار أوجه التعاون في تنظيم البطولات الخاصة بلعبة السلاح خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن خطاب الإشادة المرسل من اتحاد السلاح ليس الأول للشركتين التي حققتا العديد من النجاحات في البطولات التي شاركت الشركتين في التنظيم على رأسها بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة من حفل قرعة وافتتاح وختام، وقرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الاهرامات وبطولة كأس العالم لكرة اليد تحدثت عنهما العديد من صحف وقنوات العالم، إلى جانب حفل تكريم منتخب اليد أيضا، فضلا عن الحفلات الوطنية، والمشاركة في حملة دعم أطباء مصر التي أثنى عليها الجميع بعد تواجد شركة تذكرتي في مختلف المحافظات لزيارة المستشفيات.