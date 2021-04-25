شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: سأترشح في انتخابات اتحاد الكرة علي مقعد العضوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال أحمد بلال:«قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لإختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية».

ويضيف أحمد بلال :«لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لانها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الاعمال».



وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:«كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً ياما المركز الأول ياما الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانهم».