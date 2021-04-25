شكرا لقرائتكم خبر عن مولكو سليمان يصل القاهرة للانضمام لسلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المحترف الفرنسي مولكو سليمان إلى القاهرة منذ قليل، استعدادا للانضمام لتدريبات الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

وكان في استقبال المحترف الفرنسي صاحب الأصول الإيفوارية الكابتن طارق السعيد إداري الفريق.

وسبق لمولكو سليمان وأن لعب لعديد من الأندية الفرنسية ومنها، «جاي دي أيه ديجون، ونانسي باسكت، وبي سي إم جرافيلين، وإم زد تيسكوبية، وريمس شمبانيا«.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي وافقت على طلب الجهاز الفني لفريق السلة، بدعم الفريق بثلاثة محترفين أجانب استعدادا لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال «BAL» المقرر لها في رواندا من ١٦ إلى ٣٠ مايو المقبل.

والجدير بالذكر أن مايكل فاكوادي وصل إلى القاهرة الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يصل النيجيري تشينملو إيلونو إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.