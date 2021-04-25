شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نتمسك بإقامة القمة في موعدها.. وفرجاني يرغب في البقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه يتمسك بإقامة مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، 10 مايو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع ال21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عمرو الدردير، في تصريحات تليفزيونية: «نرفض تأجيل مباراة القمة لأي موعد لاحق»، مضيفًا :«نطالب بإحترام جدول الدوري الممتاز، وذلك لتجنب أزمة التحام المواسم ونتمسك بخوض اللقاء في موعده».

وأضاف: «الزمالك ليس طرفا في أزمة تأجيل مباراة القمة، الأهلي هو الذي طلب تأجيل المباراة».

وأشار : «قدمنا احتجاج للاتحاد الافريقي لكرة القدم، على ما حدث في لقاء الترجي التونسي ومولودية الجزائر، وننتظر الرد النهائي».

وعن تجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، قال :«اللاعب التونسي يرغب في البقاء مع النادي الأبيض، ولكن الزمالك قرر عدم الحديث عن أي مفاوضات مع أي لاعب أو تجديد عقود، في ظل الوقت الصعب الذي يعيشه الفريق بالوقت الحالي».

وأشار : «لم نحدد قائمة الراحلين، ولم ندخل أيضا في مفاوضات مع أي لاعب بالوقت الحالي، من أجل الانتقال لصفوف الزمالك»