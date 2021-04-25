شكرا لقرائتكم خبر عن هل اشترط رمضان صبحي مشاركة شريف إكرامي أساسيًا مع بيراميدز؟ وكيله يرد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، أن شريف اكرامى حارس بيراميدز ليس حارس صغير حتى يضع بند في عقده يضمن له المشاركة بشكل أساسى.

وقال على صقر في تصريحات إذاعية: « مفيش لاعب بيحط في عقده بند أنه يشارك بشكل أساسى ، مابالنا ونحن نتحدث عن أفضل حارس في أفريقيا ثلاثة أعوام مقبلة وأفضل حارس في الاهلى لمدة عشرة سنوات».



ويضيف على صقر:«الناس عندها ذاكرة السمك ، شريف اكرامى كان في الاهلى وحش افريقيا ولما خرج منه بقى يتهاجم بصورة مستمرة».



وأكمل وكيل رمضان صبحى:«لم اتدخل في اقناع رمضان صبحى بالرحيل عن الاهلى، أنا اديت عملى واللاعب قادر على تحديد مصيره بسهولة لخبرته».