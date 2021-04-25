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وكيله : رمضان صبحي لا يتابع السوشيال ميديا ولم يتأثر بضغوط جماهير الأهلي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على صقر، وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، أن لاعبه لا يتابع السوشيال ميديا ويعرف الاخبار منه فقط.

وقال على صقر في تصريحات إذاعية: «رمضان صبحى بيعرف الاخبار منى ومش متابع السوشيال ميديا خالص ، عشان كده ضغوط جماهير الاهلى لا تؤثر عليه في الملعب».


ويضيف على صقر:«رمضان صبحى لاعب كبير ولديه خبرة هائلة للتعامل مع اى ضغوط يتعرض لها في مسيرته الكروية».


وأكمل وكيل رمضان صبحى:«أي خطوة مقبلة لرمضان ستكون من خلال بيراميدز لانه سعيد بالتعامل مع النادى والإدارة هناك».

وأضاف صقر: «اللاعب لم يطلب العودة للأهلى ، وان رمضان صبحى مقتنع بتجربة بيراميدز ، وسعيد هناك بشكل كبير».
وتابع :«حينما سأل رمضان صبحى عن العودة للأهلى تم تفسير كلامه بشكل خاطئ ، رمضان صبحى لم يطلب الرحيل عن بيراميدز ، ولم يطلب العودة للأهلى ، وسعيد بوجوده في النادى السماوى».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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