شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله : رمضان صبحي لا يتابع السوشيال ميديا ولم يتأثر بضغوط جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على صقر، وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، أن لاعبه لا يتابع السوشيال ميديا ويعرف الاخبار منه فقط.

وقال على صقر في تصريحات إذاعية: «رمضان صبحى بيعرف الاخبار منى ومش متابع السوشيال ميديا خالص ، عشان كده ضغوط جماهير الاهلى لا تؤثر عليه في الملعب».



ويضيف على صقر:«رمضان صبحى لاعب كبير ولديه خبرة هائلة للتعامل مع اى ضغوط يتعرض لها في مسيرته الكروية».



وأكمل وكيل رمضان صبحى:«أي خطوة مقبلة لرمضان ستكون من خلال بيراميدز لانه سعيد بالتعامل مع النادى والإدارة هناك».

وأضاف صقر: «اللاعب لم يطلب العودة للأهلى ، وان رمضان صبحى مقتنع بتجربة بيراميدز ، وسعيد هناك بشكل كبير».

وتابع :«حينما سأل رمضان صبحى عن العودة للأهلى تم تفسير كلامه بشكل خاطئ ، رمضان صبحى لم يطلب الرحيل عن بيراميدز ، ولم يطلب العودة للأهلى ، وسعيد بوجوده في النادى السماوى».