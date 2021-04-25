خيتلفي يتخطى هويسكا بثنائية نظيفة ويعود بثلاث نقاط غالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة 32 خلال فعاليات بطولة ​الدوري الاسباني لكرة القدم​ " ​الليغا​ "، حقق فريق ​خيتافي​ الانتصار بثنائية نظيفة امام مضيفه فريق ​هويسكا​ الذي اقترب من السقوط الى الدرجة الثانية، في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ألكوراز بغياب الجماهير بسبب قرار الاتحاد الاسباني عقب انتشار فيروس كورونا الخطير في اسبانيا والعالم اجمع بشكل مكثف.

