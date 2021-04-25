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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خيتلفي يتخطى هويسكا بثنائية نظيفة ويعود بثلاث نقاط غالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021
ضمن منافسات الجولة 32 خلال فعاليات بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم " الليغا "، حقق فريق خيتافي الانتصار بثنائية نظيفة امام مضيفه فريق هويسكا الذي اقترب من السقوط الى الدرجة الثانية، في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ألكوراز بغياب الجماهير بسبب قرار الاتحاد الاسباني عقب انتشار فيروس كورونا الخطير في اسبانيا والعالم اجمع بشكل مكثف.
بسط الضيوف السيطرة على اللقاء وسجل الثنائية اللاعب إنيس أونال في الدقيقتين 20 و51 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غاليسة خارج الديار تساهم في تقدم أكثر فأكثر في جدول الترتيب.