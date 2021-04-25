كابال وفرح يتوجان بلقب الزوجي في بطولة برشلونة للتنس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

توج الكولومبيان خوان سيباستيان ​كابال​ وروبرت فرح، بلقب الزوجي في بطولة برشلونة المفتوحة على حساب الثنائي المكون من الألماني كيفن كروتز والروماني هوريا تيكاو.



وفاز الثنائي الكولومبي على كروتز وتيكاو بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-4 و6-2.

وبذلك تمكن كابال وفرح من الحفاظ على ​اللقب​ الذي توجا به في عام 2019، في آخر نسخة أقيمت من المسابقة.