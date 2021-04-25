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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كابال وفرح يتوجان بلقب الزوجي في بطولة برشلونة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021
توج الكولومبيان خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح، بلقب الزوجي في بطولة برشلونة المفتوحة على حساب الثنائي المكون من الألماني كيفن كروتز والروماني هوريا تيكاو.
وفاز الثنائي الكولومبي على كروتز وتيكاو بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-4 و6-2.
وبذلك تمكن كابال وفرح من الحفاظ على اللقب الذي توجا به في عام 2019، في آخر نسخة أقيمت من المسابقة.