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كابال وفرح يتوجان بلقب الزوجي في بطولة برشلونة للتنس 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كابال وفرح يتوجان بلقب الزوجي في بطولة للتنس  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

توج الكولومبيان خوان سيباستيان ​كابال​ وروبرت فرح، بلقب الزوجي في بطولة برشلونة المفتوحة على حساب الثنائي المكون من الألماني كيفن كروتز والروماني هوريا تيكاو.

وفاز الثنائي الكولومبي على كروتز وتيكاو بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-4 و6-2.

وبذلك تمكن كابال وفرح من الحفاظ على ​اللقب​ الذي توجا به في عام 2019، في آخر نسخة أقيمت من المسابقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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