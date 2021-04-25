جماهير اليونايتد تهاجم ملاك النادي بطريقة فريدة من نوعها 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

خلال مباراة مانشستر يونايتد و​ليدز يونايتد​ ضمن منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، حلّقت طائرة فوق الملعب كان قد استأجرها عدد من جماهير الشياطين الحمر، وحملت رسالة هاجمت فيها ملاك النادي تقول فيها: "2 مليار سُرقت،#GlazersOut".



وكانت المظاهرات السابقة لجماهير مانشستر يونايتد، أدت إلى استقالة إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي في النادي، وذلك بعد انسحاب النادي من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ويستعد اليونايتد الخميس المقبل لمواجهة روما الايطالي في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي على ملعب أولد ترافورد.