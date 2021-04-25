بونوتشي: بطولة دوري السوبر الاوروبي هزت عالم كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

اعترف الايطالي المخضرم ليوناردو ​بونوتشي​ مدافع يوفنتوس الايطالي، بأن بطولة دوري السوبر الأوروبي قد هزت عالم الساحرة المستديرة خلال الأيام القليلة الماضية.



وكان يوفنتوس ضمن الأندية الـ12 التي أعلنت تأسيسها لبطولة دوري السوبر الأوروبي قبل الانسحاب الرسمي بعد يومين فقط بسبب رفض الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم وبعض الجماهير لإقامة هذه المسابقة.

وقال بونوتشي لشبكة "سكاي سبورت":" كلاعبين لا يمكننا التفكير فيما يحدث خارج الفريق".

وتابع:" دوري السوبر الأوروبي قضية مهمة لدرجة أننا لا نستطيع حتى النظر إليها لكنها هزت عالم كرة القدم".

وانهى:" كلاعبين علينا فقط التركيز على المباريات والفوز في كل مواجهة نخوضها حتى نهاية الموسم الحالي".