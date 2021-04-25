اصابة مدرب منتخب مصر بفيروس كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

أعلن ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إصابة ​حسام البدري​، مدرب منتخب "الفراعنة" بعدوى فيروس كورونا.



وجاء ذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها المدير الفني لمنتخب مصر عقب إصابة ابنته بكوفيد-19.

وتمكن مدرب الأهلي المصري السابق قيادة منتخب بلاده لبلوغ منافسات "كان 2022" المقرر إقامتها شتاء العام المقبل.

وسيكون أمام المنتخب المصري مع البدري تحديات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي تنطلق في يونيو المقبل.