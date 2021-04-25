ديوكوفيتش: اصلان يستحق الفوز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

حقق لاعب ​التنس​ اشلاب الروسي اصلان ​كاراتسيف​ مفاجأة كبيرة في بطولة ​بلغراد​ بإطاحته بالمصنف الأول عالمياً ​نوفاك ديوكوفيتش​ بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة 5-7 6-4 4-6 بعد مباراة ماراثونية تجاوزت ثلاث ساعات من اللعب ليتأهل للنهائي الثاني في مسيرته وبالموسم بعد نهائي دبي.



وقال ديوكوفيتش:"هذه الخسائر تولمني كثيراً، لست راضياً عن طريقة لعبي ابداً، لكنني راضٍ بالطريقة التي حاربت بها، لقد لعب اصلان بشكل إستثنائي وشُجاع وإستغلّ اغلب نقاط الكسر وقد أتى ذلك بثماره هو يستحق هذه النتيجة".