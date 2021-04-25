نجم برشلونة مطلوب في ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن هناك صراعا إيطاليا للحصول على خدمات البرتغالي الدولي الشاب، فرانسيسكو ​ترينكاو​، نجم فريق برشلونة الإسباني.



ترينكاو انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من سبورتنغ براغا، الا ان لم ينجح في حجز مركز اساسي في تشكيلة المدرب كومان.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فان هناك صراعاً بين ​ميلان​ ويوفنتوس، للتعاقد مع ترينكاو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع ان يدخل الثنائي الإيطالي في مفاوضات مع برشلونة بشأن قيمة الصفقة، خاصة وأن النادي الكتالوني ليس لديه مانع في رحيل اللاعب.