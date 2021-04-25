موسيماني باقٍ مع الأهلي المصري 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي ​الأهلي المصري​ أن الجنوب أفريقي ​بيتسو موسيماني​ المدير الفني للفريق ملتزم بعقده ولم يتحدث مع أحد من قريب أو بعيد بشأن الرحيل.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحافية أن ملف العقود المقدمة لموسيماني –إن وُجدت- ليست من اختصاصه، مُشيرًا إلى أن الجنوب إفريقي لم يتحدث مع أحد بشأن رحيله.

وأضاف :"مستقبل المدرب ليس من اختصاصي، ولكن ما أستطيع أن أؤكد أن موسيماني ملتزم بعقده معنا، ونحن لم نتناقش في أي شيء من هذا القبيل، ولم يصلنا أي خطاب رسمي من أي جهة بهذا الخصوص".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن النظر في أي عروض تخص رحيل أي لاعب يتم نهاية الموسم مؤكدا أن تلقي عروض أمر جيد وليس سيئا للفريق.