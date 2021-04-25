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برشلونة بقوته الضاربة امام فياريال 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقوته الضاربة امام فياريال  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة ​فياريال​ على ملعب سيراميكا، ضمن الجولة 32 من الليغا.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز من اجل استغلال تعثر أمس وتعادله سلبيًا مع ريال بيتيس، وفي حالة الانتصار اليوم يتساوى النادي الكتالوني مع نظيره الملكي.

وضمت تشكيلة البلوغرانا كل من:

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: ديست، بيكيه، لينغليت، مينغويزا، ألبا

وسط الملعب: دي يونغ، بوسكيتس، بيدري

الهجوم: وغريزمان

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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