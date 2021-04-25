برشلونة بقوته الضاربة امام فياريال 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة ​فياريال​ على ملعب سيراميكا، ضمن الجولة 32 من الليغا.



ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز من اجل استغلال تعثر ريال مدريد أمس وتعادله سلبيًا مع ريال بيتيس، وفي حالة الانتصار اليوم يتساوى النادي الكتالوني مع نظيره الملكي.

وضمت تشكيلة البلوغرانا كل من:

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: ديست، بيكيه، لينغليت، مينغويزا، ألبا

وسط الملعب: دي يونغ، بوسكيتس، بيدري

الهجوم: ميسي وغريزمان