شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع آمال ريال مدريد في الاحتفاظ باللقب بتعادله مع بيتيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (رويترز)

تعادل ريال مدريد من دون أهداف مع ضيفه ريال بيتيس في ضربة جديدة لآماله في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ولا يزال ريال مدريد منهكا بسبب الإصابات وأعاقته الأمطار الغزيرة والملعب الذي غمرته المياه، إذ نادراً ما شكل خطورة وسنحت له فرص قليلة للغاية لهز الشباك.

وفي المقابل، جعل بيتيس أصحاب الأرض يبذلون الكثير من الجهد، لكنه فشل أيضاً في اقتناص أية فرص واضحة. واقترب ريال مدريد من مرمى الضيوف عبر تمريرة عرضية خاطئة من رودريجو ارتطمت في العارضة بالشوط الثاني، فضلاً عن تسديدة بعيدة المدى من لوكا مودريتش تصدى لها بأريحية كلاوديو برافو حارس بيتيس.

وبعد التعادل السلبي الثاني في اخر ثلاث مباريات في الدوري، أصبح رصيد ريال مدريد 71 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطتين عن جاره أتليتيكو مدريد المتصدر الذي يمكنه زيادة الفارق إلى خمس نقاط في حال فوزه على ملعب أتليتيك بيلباو غدا الأحد، ويملك ريال بيتيس 50 نقطة في المركز السادس.