شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة ينعش آماله في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - (أ ف ب)

انتزع أهلي جدة فوزاً مهماً عندما تغلب على الشرطة العراقي 2-1، في اللقاء الذي جرى مساء السبت، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

سجل للأهلي السوري عمر السومة (5) وعبد الرحمن غريب (79)، وللشرطة فهد اليوسف (26) وهو أول هدف للفريق العراقي في البطولة. وكاد الشرطة أن يخطف تعادلاً قاتلاً لولا براعة محمد العويس الذي تصدى لكرة مازن فياض القوية قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (87).

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني مؤقتاً، وأحيا آماله في التأهل، بينما بقي الشرطة بدون نقاط في المركز الأخير. ويتصدر الدحيل القطري المجموعة برصيد 7 نقاط الذي يواجه استقلال طهران الإيراني الثالث مع 6 نقاط ضمن نفس الجولة.