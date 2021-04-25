إصابة حسام البدري ونجلته بفيروس كورونا.. وبيان عاجل من الجبلاية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب:ضياء السقا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التي أجراها عقب إصابة نجلته بالوباء.

وبحسب بيان للجبلاية، يخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

على جانب أخر، توجه إلى الدوحة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وبصحبته محمد بركات مدير المنتخب الوطني لحضور قرعة بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تقام البطولة تحت إشرافه والاتحاد القطري مستضيف البطولة المقرر اقامتها هناك خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، فيما اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.

كما توجه المهندس هاني أبو ريدة إلى الدوحة أيضا على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة بوصفه عضوا بمجلس الفيفا الذي يشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.