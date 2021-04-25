شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بطل ليبيا ويتأهل إلى نهائى أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، فى الفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس ليتأهل إلى نهائى البطولة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالى 25/18، 25/19 ,25/23 .

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غدا الاثنين قبل خوض النهائى الثلاثاء.

ونجح فريق الزمالك فى تخطى عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3/1 فى دور ربع النهائى .

كما استطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثان مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3/0 أيضا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.