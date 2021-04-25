شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تجهز ملف استضافة بطولة العالم للخماسى الحديث يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز وزارة الرياضة الملف الخاص بالترتيبات والتفاصيل الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم للخماسى الحديث التى تستضيفها مصر يونيو المقبل، وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم مع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، في إطار متابعته للاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لمختلف البطولات الرياضية الدولية .

استعرض اللقاء المستجدات المتعلقة باستضافة اللاعبين المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم، وكافة التجهيزات اللوجستية والإدارية واللائحة المالية وترتيبات حفل الافتتاح، وذلك ضمن خطة اللجنة المنظمة الموضوعة لاستضافة البطولة التي تعد واحدة من أكبر بطولات الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى التعرف على استعدادات لاعبي ولاعبات المنتخب المصري لمنافسات البطولة.

وتطرق اللقاء إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها علي اللاعبين المشاركين بالبطولة والوفود المرافقة لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس شريف العريان أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في انتظار الإفادة من مصر بشأن البروتوكول الذي سيتم تطبيقه بالبطولة لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة المشاركين، لافتاً أنه سيتم تجهيز ملف متضمن لكل الترتيبات والتجهيزات التي سيتم تنفيذها على أن يتم عرضها في اجتماع أخر خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لاتخاذ الخطوات التنفيذية.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة متابعة كل تفاصيل استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة، والاطمئنان على جميع التجهيزات على مستوى توافر الأدوات المتعلقة بالمنافسات، والأماكن المخصصة للتدريب، والصالات المستضيفة للبطولة بهيئة استاد القاهرة الدولي، فضلاً عن الأمور الخاصة بمراسم استقبال اللاعبين، وإقامتهم بالفنادق المخصصة لهم.

وأعرب وزير الرياضة عن ثقته في نجاح استضافة البطولة استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة وتنفيذ فعاليات الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، وذلك بفضل ما تمتلكه مصر من مقومات وخبرات تنظيمية.