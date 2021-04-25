شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح البدلاء فرصة المشاركة أمام نامونجو التنزلنى لإراحة الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز عدة تعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة نامونجو التنزانى، المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة من المشاركة أمام نامونجو، نظرًا لكونها مباراة "تحصيل حاصل" واستغلالها لإراحة عدد من اللاعبين الذين يُعانون من ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة.

كما يرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى تجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المرتقبة والمقرر لها الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

وفاز بيراميدز الاتحاد السكندري أمس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري وافتتح التسجيل للفريق السماوى محمد حمدى في الدقيقة 45 قبل أن يضيف إريك تراورى الهدف الثانى في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

بينما تراجع الاتحاد السكندرى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 ومازال لديه مباراة مؤجلة.