شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يعلن نيته الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة على مقعد العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد بلال، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لاختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية".

وأضاف أحمد بلال، "لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة لأنها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الأعمال.. كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً ياما المركز الأول ياما الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانهم".

وأشار بلال إلى أن محمد شريف مهاجم الأهلى هو أفضل مهاجم فى مصر حالياً، ثم يأتي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى في المركز الثانى، قائلا، "محمد شريف أفضل مهاجم فى مصر مش فى الأهلى بس ، مصطفى محمد ماشى كويس فى تركيا وأتمنى له التوفيق وأوجه له نصائح كتير ومعنديش دافع لانتقاده ولكن رقم 2 بعد محمد شريف".

وتابع مهاجم الأهلى الأسبق، "المهاجم لازم يبقى ذكى في الـ 18 لازم يبقى متحرك وجرىء وعنده قرار ولازم يساعد زملاؤه ويخلق فرص لنفسه، المهاجم موهبة ولا يصنع، فكرة الصناعة صعبة ومش هتطول لو حدثت، الواجبات المطلوبة من المهاجم مختلفة عن اى مراكز من مراكز الملعب".