شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يعلن نيته الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة على مقعد العضوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد بلال، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لاختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية".
وأضاف أحمد بلال، "لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة لأنها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الأعمال.. كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً ياما المركز الأول ياما الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانهم".
وأشار بلال إلى أن محمد شريف مهاجم الأهلى هو أفضل مهاجم فى مصر حالياً، ثم يأتي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى في المركز الثانى، قائلا، "محمد شريف أفضل مهاجم فى مصر مش فى الأهلى بس ، مصطفى محمد ماشى كويس فى تركيا وأتمنى له التوفيق وأوجه له نصائح كتير ومعنديش دافع لانتقاده ولكن رقم 2 بعد محمد شريف".
وتابع مهاجم الأهلى الأسبق، "المهاجم لازم يبقى ذكى في الـ 18 لازم يبقى متحرك وجرىء وعنده قرار ولازم يساعد زملاؤه ويخلق فرص لنفسه، المهاجم موهبة ولا يصنع، فكرة الصناعة صعبة ومش هتطول لو حدثت، الواجبات المطلوبة من المهاجم مختلفة عن اى مراكز من مراكز الملعب".
وأكد أحمد بلال أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للمارد الأحمر سبب غضب الجمهور من موسيمانى وأن الأخير يتلقى اتصالات من كبار المسئولين للرحيل عن القلعة الحمراء قائلا، "موسيمانى موفق مع الأهلى، والنتائج إيجايبة في عهده، حتى لو الأداء غير مقنع للجماهير بصورة كبيرة مثلما كان فايلر ولكن المحصلة النهائية أن موسيمانى يسير بصورة جيدة مع الاهلى".
وأضاف أحمد بلال، "رئيس وزراء جنوب أفريقيا بيكلم موسيمانى عشان يدرب منتخب جنوب أفريقيا، والأهلى لازم يعمل خطة بحيث يكون مدربا أجنبيا ومعه مدرب عام مصرى زى ماكان جوزيه معاه حسام البدرى، بحيث يكون معاك مدرب وطنى جاهز لأى مطب وعارف الفرقة".
وأشار أحمد بلال إلى أن حسين الشحات لاعب الأهلى لابد أن يخرج من عباءة الشخص المظلوم فى القلعة الحمراء قائلا، "حسين الشحات لازم يبدأ يستعيد فورمته بقى ويخرج من عباءة الشخص المظلوم اللى شايل جبل من الانتقادات فوق رأسه، بقيت تسجل وتصنع شيل بقى كل اللى فات على جنب".
وأكمل مهاجم الأهلى الأسبق، "حسين الشحات الفترة اللى فاتت كان مركز خارج الملعب أكثر من داخل الملعب".
وعن تقييمه لمنتخب مصر في عهد البدرى علق أحمد بلال، "المنتخب ماشى كويس وألف سلامة على كابتن حسام البدرى ربنا يشفيه من كورونا".