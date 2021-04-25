شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يُنهى الدورة التدريبية بالإمارات للحصول على الرخصة B.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الأسطورة عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، الحصول على الدورية التدريبية من المستوي الثاني بالإمارات، وكتب السد العالى على صفحته على فيس بوك، "الحمد الله والشكر الله، اليوم آخر يوم فى الدورة الدولية للحصول على الرخصة التدريبية "B".. واتمني من الله التوفيق وأن أكون علي قدر المسؤلية".

أقيمت الدورة التدريبية للمدربين بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واستضفها الاتحاد الإماراتي بدبي، وتشمل رسوم الدورة من 4 إلى 6 آلاف درهم للراغبين فى الحصول على الرخصة B .

وكان عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك، سبق له الحصول على الرخصة التدريبية C من الاتحاد الآسيوي منذ فترة.

ومن المقرر أن يعود السد العالى إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تولى مهام عمله الجديد بتدريب حراس فريق سيراميكا، ضمن الجهاز المعاون لضياء السيد.

وكان الحضرى علق على توليه مهمة تدريب حراس مرمى سيراميكا قائلاً فى تصريح خاص لـ"البوم السابع" إنه وافق على العمل في مهمة تدريب حراس سيراميكا بعدما عُرض عليه الأمر من قبل المسئولون بالنادى ومن ضياء السيد المدير الفني، لافتًا إلى إنه وافق نظرًا لكون سيراميكا يضم عدد كبير من النجوم، ويمتلك مقومات النجاح التي ستساعده في إبراز عمله مع الحراس، وإن تلك المهمة بمثابة خطوة أولى فى مشواره نحو تحقيق حلمه بتولي تدريب حراس المنتخب فى المستقبل القريب. أضاف السد العالي، إنه سعيد بالعمل مع ضياء السيد، مشيرًا إلى إنه من المدربين الاكفاء وممن يمتلكون الفكر الحديث فى عالم التدريب وسيساهم في قيادة سيراميكا لأبعد منطقة في جدول الدورى.



الحضرى فى ختام الدورة التدريبية



الحضرى يختتم دورته التدريبية B