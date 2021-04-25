7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 25 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يخاطب اتحاد الكرة رسميا لترحيل مواعيد مباريات المصرى والجونة والزمالك، إصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا .

إصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا

أُصيب حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التى أجراها عقب إصابة ابنته بالفيروس.

الأهلى يخاطب اتحاد الكرة رسميا لترحيل مواعيد مباريات المصرى والجونة والزمالك

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس من المنطقى أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة.

اتحاد الكرة يحصل على موافقة IFAB للاستعانة بشركتين var فى الدورى حصلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على موافقة الـ IFAB على وجود شركة أخرى لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصرى هذا الموسم، بجانب الشركة الإسبانية الموجودة بالفعل منذ انطلاق الموسم الحالى.

وزير الرياضة يمارس مهام عمله بعد انتهاء راحة حادث الصحراوى

عاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لممارسة مهام عمله بديوان عام الوزارة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها إثر حادث السيارة الذى تعرض له الأسبوع الماضى فى طريق الإسكندرية الصحراوى .