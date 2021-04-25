اتحاد السلاح يشكر بريزنتيشن وتذكرتي على تنظيم بطولة العالم ويطالب باستمرار التعاون

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القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى للسلاح خطاب شكر إلى شركتى بريزنتيشن وتذكرتى، والتى يترأسهما منتصر النبراوى، بعد التنظيم الرائع لبطولة العالم لسلاح الشيش للشباب والناشئين التى استضافتها مصر فى الفترة من 3 إلى 11 إبريل من العام الجارى.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى إلى شركتى بريزنتيشن وتذكرتى توجيه الشكر من مجلس إدارة اتحاد السلاح بصفتهما شريكى نجاح فى تنظيم بطولة العالم والتى لقيت استحسان وإشادات واسعة من جميع الدول المشاركة فى البطولة وأيضا شكر من رئيس الاتحاد الدولى للعبة وإرساله خطابات شكر إلى الاتحاد المصرى ووزارة الرياضة .

كما طلب الاتحاد المصرى للسلاح فى خطاب الشكر المرسل إلى شركتى تذكرتى وبريزنتيشن استمرار أوجه التعاون فى تنظيم البطولات الخاصة بلعبة السلاح خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن خطاب الإشادة المرسل من اتحاد السلاح ليس الأول للشركتين التى حققتا العديد من النجاحات فى البطولات التى شاركت الشركتين فى التنظيم على راسها بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة من حفل قرعة وافتتاح و ختام، وقرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الاهرامات وبطولة كآس العالم لكرة اليد تحدثت عنهما العديد من صحف وقنوات العالم، إلى جانب حفل تكريم منتخب اليد أيضا، فضلا عن الحفلات الوطنية، والمشاركة فى حملة دعم أطباء مصر التى أثنى عليها الجميع بعد تواجد شركة تذكرتى فى مختلف المحافظات لزيارة المستشفيات.