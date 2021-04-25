شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ندى الشيخ لاعبة اليد تقدم طريقة عمل الكشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

ندى الشيخ لاعبة كرة اليد بنادى الزمالك تقدم طريقة عمل الكشرى فى الوصفة التالية:-

المقادير

نصف كيلو جرام أرز أبيض

1/2 كيلو مكرونة سباجيتي

1/2 كيلو مكرونة، صغيرة

1/4 كيلو عدس أسمر

1/2 كيلوحمص

طماطم

بصل

شعيرية

زيت

ثوم

ملح

كمون ناعم

شطة

طريقة التحضير

يقطع البصل الى شرائح ثم يحمر فى كمية الزيت مع التقليب المستمر حتى يصبح مقرمشاً.

يصفى البصل من الزيت جيدا .

تسلق المكرونة وتصفى وناخذ جزء من الزيت الذى تم تحمير البصل فيه ونقلب به المكرونة.

يسلق العدس ويقلب بجزء من الزيت مع اضافة ملح وكمون.

تحمر الشعيرية فى جزء من الزيت

ويضاف اليها الارز .

فرم الثوم مع الملح وناخذ جزء منه ويحمر فى جزء من الزيت السابق ثم نضيف الية عصير الطماطم والملح وثوم مفروم وتترك على النار حتى يصبح صلصة

.

يسلق الحمص فى كمية وفيرة من الماء مع اضافة جزء من الثوم المفروم والملح والكمون .

دقة الكشرى

جزء من ماء الحمص بعد سلقة مع إضافة مقدار من الثوم المفروم مع عصير ليمون.

صلصة الشطة

جزء من الصلصة الجاهزة ونضيف اليها الشطة.

لتقديم الكشري ، وضع جميع مع سابق على بعض مع التقليب .