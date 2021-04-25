سيف الجزيرى يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يقترب التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من قيادة هجوم فريقه فى مواجهة البنك الأهلى المقرر لها مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وينافس الجزيرى على قيادة هجوم الزمالك أمام البنك الأهلى، المغربى حميد أحداد الذى شارك فى مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة، ونجح فى تسجيل هدف فى فوز الأبيض بنتيجة 2 / 0.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى قرر الاعتماد على سيف الجزيرى فى قيادة هجوم الزمالك أمام الإنتاج، قبل أن يتراجع ويمنح الفرصة لحميد أحداد الذى قدم مستوى مميزاً.

ويرغب المدير الفنى فى منح الفرصة لسيف الجزيرى فى مواجهة البنك الأهلى، خاصة أن اللاعب يمتلك عدداً من مقومات المهاجم المميز، وذلك قبل أن يتم ترتيب المهاجمين من حيث الكفاءة وفقًا لرؤية الجهاز الفنى.

وبدأ كارتيرون تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين حرصًا على عدم تعرض أى منهما للإصابة خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد ضغط مكثف للمباريات.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول الدورى برصيد 36 نقطة، فيما يقع البنك الأهلى فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.