شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك القادمة؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة القمة الثانية بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى العام والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل باستاد القاهرة، ولكن ترددت أنباء مؤخرا عن إمكانية تأجيلها.

س: ما سبب الأنباء التى ترددت عن تأجيل القمة؟

ج: سبب هذه الأنباء أن النادى الأهلى طلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة المقبلة لتقام فى وقت لاحق.

س: لماذا يطلب الأهلى تأجيل القمة؟

ج: طلب الأهلى تأجيل القمة بسب ضغط المباريات وإجهاد اللاعبين وخوض الفريق مباريات دوري أبطال افريقيا والسوبر الافريقي يوم 28 مايو المقبل .

س: ما موقف نادى الزمالك من التأجيل؟

ج:أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون تعديل.وشددت إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها 10 مايو المقبل، ويأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة.

س: وماذا عن موقف اتحاد الكرة؟

ج: تسود حالة من الخلاف بين أعضاء الجبلاية حول مصير المباراة، ولكن من الصعب تأجيلها بسبب موقف الدورى ورغبة اتحاد الكرة فى انهائه يوم 30 سبتمبر المقبل، بجانب رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى الدورى لنفس الأسباب وهو ما يضع اتحاد الكرة فى مأزق.

س: ما نتيجة مباراة القمة بين الفريقين فى الدور الأول؟