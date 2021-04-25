شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب اللجنة الفنية بمناقشة عقود لاعبى الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان بضرورة مناقشة عقود اللاعبين بالفريق بالكامل، لاسيما أن هناك بعض اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المادية والبعض الآخر لم يحصل ما تسبب في جدل شديد بين اللاعبين قبل المباراة الصعبة مع الإنتاج الحربى، وتعهدت اللجنة الفنية بدراسة العقود لضمان تركيز اللاعبين فى مهمة إنقاذ الدراويش من مغبة الهبوط للقسم الثانى.

وتعد مواجهة الإنتاج الحربي بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للنادي الاسماعيلي في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثاني تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه و تاريخه الكبير في جدول ترتيب المسابقة .

ويخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أخر ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، حينما يواجه نظيره سموحة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، وواجه الدراويش نظيره فاركو مساء السبت ثم يواجه سموحة الليلة ثم يعود للإسماعيلية، وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة غداً الاثنين لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

فى شأن آخر، وصف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى المباريات الأربع المقبلة بالأهم هذا الموسم لأنها أمام المنافسين المباشرين والانتصار فيهم سيسهم فى صعود الفريق بجدول الترتيب بجانب تعطيلهم نحو التقدم.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى، ”الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال فرض نظام داخل وخارج الملعب وتم توقيع غرامات على المخالفين وبالفعل هناك إلتزام كبير من الجميع بهذا النظام”.