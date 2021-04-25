وكيل رمضان صبحي: لا يوجد أي عروض رسمية للاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد علي صقر وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب وسط نادي بيراميدز، أنه لا يوجد أي عروض رسمية في الوقت الحالي، مشيراً الى أن اللاعب سعيد في بيراميدز.

وانتقل رمضان صبحي لصفوف بيراميدز مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء اعارته من هدرسفيلد الإنجليزي للنادي الأهلي.

وقال وكيل رمضان صبحي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "لا يوجد لدي معلومة بشأن متابعة نادي ألماني لرمضان صبحي، أكيد هناك من يتابع اللاعب لكن لا يوجد أي عروض رسمية".

وأضاف "رمضان صبحي لا يشغل باله بما يحدث في مواقع التواصل الإجتماعي".

وأكمل "ادارة بيراميدز محترفة وتعلم ما هو مقبل عليه رمضان صبحي، كل الأمور واردة بعد الأولمبياد، لكن رمضان صبحي سعيد في بيراميدز، لو هناك عرض مناسب للاعب والنادي سيكون هناك تفاوض دون أزمات".

واختتم "لم لي دخل في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، في النهاية قمت بعملي فقط لا غير، القرار في النهاية للاعب".