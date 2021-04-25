مصدر بالزمالك لمصراوي: كارتيرون وعد حفني بالمشاركة في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، ينتظر شفاء أيمن حفني لاعب الفريق من أجل منحه فرصة المشاركة في المباريات.

وكان الزمالك قد أعاد أيمن حفني من جديد للفريق، لكن اللاعب لم يظهر بعد في أي مشاركة رسمية.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن كارتيرون وعد حفني بأنه سوف يمنحه فرصة المشاركة في المباريات وينتظر أن يكون اللاعب جاهز بنسبة 100%.

وتابع المصدر أن كارتيرون كان يريد منح اللاعب فرصة للمشاركة في مباراتي توينجيت السنغالي بدوري الأبطال وكذلك حرس الحدود، لكن إصابة اللاعب في العضلة الضامة حالت دون ذلك.

وأكمل المصدر أن أيمن حفني في الوقت الحالي يخضع لبرنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكداً أن أيمن حفني استعاد جزء كبير من مستواه البدني والفني ويريد التواجد مع الفريق في المباريات المقبلة.