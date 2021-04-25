مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موقف بانون من مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في الناري الأهلي، أن هناك صعوبة بشأن لحاق المغربي بدر بانون مدافع الفريق، بمباراة المصري البورسعيدي في الدوري.

ويستعد الأهلي لملاقاة المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز مساء الثلاثاء.

وغاب بانون عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي بسبب الإجهاد الذي عانى منه اللاعب على هامش مشاركته أمام سموحة.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "بدر بانون يعاني من اجهاد في العضلة الأمامية، تم منحه راحة سلبية 48 ساعة، سوف يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة".

وتابع "الجهاز الفني لن يغامر ببدر بانون، لن يشارك إلا إذا كان جاهزاً بنسبة 100% حتى لا يغيب عن المباريات الهامة سواء أمام الزمالك أو ربع نهائي دوري الأبطال".

وشدد "بانون قد يغيب عن مواجهة المصري ومن الوارد أن يتم ابعاده عن مباراة الجونة أيضاً حال لم يطمئن الجهاز الفني على حالته بالشكل الكامل".

واختتم "يتم العمل في الوقت الحالي على تجهيز محمود وحيد ومحمد هاني للمشاركة في المباريات بداية من مباراة الجونة، وحيد انتظم في التدريبات الجماعية وإذا إحتاج الجهاز الفني لجهوده كبديل هو جاهز لهذا الأمر، ولكن هاني سيبدأ التدريبات الجماعية بداية من غد الإثنين".